Избил и ограбил пассажира: в Нежине задержали вора из Киева

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В вагоне электропоезда сообщением "Выдубичи – Нежин" произошел дерзкий грабеж. Неизвестный мужчина напал на пассажира в тамбуре, избил его и украл 12 000 гривен и личные вещи

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 10 мая. Между потерпевшим и нападающим возник конфликт, переросший в драку. Злоумышленник нанес несколько ударов в голову пострадавшему, после чего обыскал карманы и сумку мужчины.

Полицейские "по горячим следам" установили личность нападающего. Им оказался житель Киева. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на Волыни вынесли приговор мужчине, совершившему разбойное нападение. В частности, один из потерпевших – несовершеннолетний.

Ранее двое закарпатцев в Тернополе избили и ограбили мужчину. Известно, что они спровоцировали конфликт, а затем избили мужчину и отобрали у него два смартфона.