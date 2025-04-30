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30 квітня 2025, 10:22

UKRNAFTA відбудувала пошкоджений росіянами АЗК на Чернігівщині

30 квітня 2025, 10:22
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фото: ілюстративне
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Автозаправний комплекс UKRNAFTA у селі Новому Бикові на Чернігівщині запрацював в оновленому форматі

Як передає RegioNews, повідомляє прес-служба мережі.

Заправку було пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу, й вона припинила роботу наприкінці лютого 2022 року. Під час окупації росіяни облаштували на території АЗК блокпост, вирили траншеї й спорудили бліндажі.

Після звільнення села компанія UKRNAFTA поступово почала відновлювати присутність у регіоні. Згодом було проведено ремонтні роботи — замінено пошкоджені елементи, а операторська почала працювати в оновленому форматі сучасного мінімаркету.

"Сьогодні клієнти UKRNAFTA мають можливість не тільки заправити пальне європейської якості, а й купити товари та їжу в дорогу або випити кави. Для власників дизельних автомобілів доступна послуга заправки AdBlue. Також на території АЗК можна скористатися послугою підкачування шин", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Чернігівщині чоловік кинув "коктейль Молотова" в ТЦК.

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