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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

До оперативників карного розшуку надійшла інформація про те, що житель Чернігова торгує боєприпасами. Поліцейські встановили, що чоловік причетний до збуту щонайменше двох гранат.

Після документування чергового факту збуту боєприпасів правоохоронці затримали зловмисника.

Під час обшуку в помешканні фігуранта виявили та вилучили ще 5 готових до збуту ручних гранат із запалами, набої, а також інші речові докази. Все вилучене направили на експертизу.

Зловмиснику оголосили підозру, його взяли під варту. Чоловіку загрожує до 7 років вʼязниці.

Нагадаємо, на Сумщині чоловік зберігав гранати та патрони у будинку, де мешкають діти.