UKRNAFTA отстроила поврежденный россиянами АЗК на Черниговщине

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Автозаправочный комплекс UKRNAFTA в селе Новом Быкове на Черниговщине заработал в обновленном формате

Как сообщает RegioNews, сообщает пресс-служба сети.

Заправка была повреждена в результате вражеских обстрелов, и она прекратила работу в конце февраля 2022 года. Во время оккупации россияне обустроили на территории АЗК блокпост, вырыли траншеи и построили блиндажи.

После освобождения села компания UKRNAFTA постепенно начала восстанавливать присутствие в регионе.

"Сегодня клиенты UKRNAFTA могут не только заправить топливо европейского качества, но и купить товары и еду в дорогу или выпить кофе. Для владельцев дизельных автомобилей доступна услуга заправки AdBlue. Также на территории АЗК можно воспользоваться услугой подкачки шин", — говорится в сообщении.

Напомним, в Черниговской области мужчина бросил "коктейль Молотова" в ТЦК.