На Чернігівщині знешкодили російський "шахед", який впав у полі та не вибухнув
Жителі одного з населених пунктів Ніжинського району виявили на відкритій місцевості збитий ворожий ударний БпЛА типу "Shahed 136". Бойову частину дрона, що не здетонувала, знешкодили вибухотехніки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Чернігівській області.
Фахівці вибухотехнічної служби поліції успішно вилучили бойову частину безпілотника типу "Shahed 136", а потім транспортували її для подальшого знищення.
Нагадаємо, раніше у Сумах знешкодили ворожий дрон із міною, що застряг у теплиці.
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