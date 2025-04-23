фото: поліція

ДТП сталася вранці 23 квітня на автодорозі Холми-Хлоп’яники в Корюківському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водійка авто Opel не врахувала дорожню обстановку, не вибрала безпечної швидкості руху та врізалась в дерево.

Внаслідок аварії 28-річна водійка та двоє дітей віком 5 років та 4 місяці отримали травми та були госпіталізовані.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, вдень 20 квітня на Вінниччині рейсовий автобус врізався в дерево. Внаслідок аварії одна людина загинула та шестеро дістали травми. Водія автобуса затримали.