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Працівники СБУ затримали у Дніпрі місцеве подружжя, яке на замовлення рашистів готувало теракти у прифронтовому місті

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує RegioNews.

Щоб виконати завдання, фігуранти облаштували на території Дніпра та його околицях 6 тайників із саморобними вибухівками та гранатами Ф-1. Росіяни планували згодом завербувати нову групу агентів, які мали дістати вибухівку зі схованок та використати її для підривів у багатолюдних місцях.

Крім підготовки схронів обидва зрадники за дорученням російських спецслужбістів "контролювали" виконання диверсій іншою агентурою.

Так, наприклад, фігуранти зафіксували наслідки підпалу поштового відділення, що вчинили інші поплічники РФ, яких уже затримала СБУ. Відповідний "звіт" агенти месенджером направили куратору в Росію.

Співробітники СБУ завчасно викрили подружжя зрадників, задокументували їхні злочини і затримали.

За даними слідства, ними виявились 42-річний контрактник однієї з військових частин, що займався підривною діяльністю під час відпусток додому, а також його 24-річна дружина, котру росіяни завербували на одному з Телеграм-каналів.

При обшуку у них вилучили нову вибухівку, замасковану у термоси та підсилену саморізами. Також виявлено телефони та сім-карти, які вони використовували для зв’язку з куратором.

Затриманим оголосили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Львівщині затримали інструктора Яворівського полігону, який готував ліквідацію командирів ЗСУ