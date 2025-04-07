фото: СБУ

Контррозвідка СБУ запобігла серії терактів на Полтавщині. В регіоні затримали російську агентку, яка готувала підриви біля місцевих адмінбудівель українських військових та правоохоронців

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

За наявними даними, фігурантка отримала замовлення з рф на вчинення вибухів поблизу райвідділу поліції та міського ТЦК у годину пік.

Зловмисниця мала закласти поруч з держустановою саморобний вибуховий пристрій. У момент мінування території адмінбудівлі окупанти планували підірвати вибухівку разом із своєю агенткою.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали терористку. Виконавицею замовлення рашистів виявилась 30-річна безробітна з Полтавщини, яка шукала "легкі гроші" в онлайн-казино, де її завербував російський спецслужбіст.

Щоб підготуватися до злочину, агентка отримала від куратора гроші на оренду конспіративної квартири та на закупівлю складових для виготовлення вибухівки. Потім вона отримала з рф інструкції на виготовлення СВП, який заховала у чайник та "підсилила" додатковими уражаючими елементами і спорядила електронним пристроєм з віддаленим доступом для окупантів.

Під час обшуків у затриманої вилучили складові до вибухівки та мобільний гаджет із доказами її контактів з російським куратором.

Фігурантці оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали російських агентів, які коригували удари по місту.