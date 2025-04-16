У Сумах знешкодили ворожий дрон із міною, що застряг у теплиці
Під час атаки на Суми один із російських дронів потрапив у закинуту теплицю та застряг на її металевих конструкціях
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Бойова частина безпілотника, виготовлена кустарним способом із використанням протитанкової міни, не спрацювала під час падіння. Вона створювала загрозу для оточення.
Вибухотехніки провели розмінування, демонтували залишки дрона з конструкцій теплиці та вивезли їх для подальшої утилізації.
Нагадаємо, раніше на Сумщині знешкодили бойову частину ворожого дрона, що впав біля приватного будинку.
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