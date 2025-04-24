У Сумській області прикордонники знищили ворожі безпілотники

фото: ДПСУ

Державна прикордонна служба України ефективно захищає український кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Минулої доби російські війська вкотре атакували територію України дронами-камікадзе типу "герань-2"/"гербера".

Прикордонники відкрили вогонь по БПлА ворога – "герань-2" та "гербера", і як результат – ударні дрони противника успішно були знищені.

Окрім цього, прикордонники знищили п’ять FPV-дронів, чотири з яких на оптоволокні.

Нагадаємо, на Сумщині піротехніки знищили пʼять знайдених боєприпасів.