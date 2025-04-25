На Черниговщине обезвредили российский "шахед", который упал в поле и не взорвался

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Жители одного из населенных пунктов Нежинского района обнаружили на открытой местности сбитый вражеский ударный БпЛА типа "Shahed 136". Несдетонировавшую боевую часть дрона обезвредили взрывотехники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черниговской области.

Специалисты взрывотехнической службы полиции успешно изъяли боевую часть беспилотника типа "Shahed 136", а затем транспортировали ее для дальнейшего уничтожения.

Напомним, ранее в Сумах обезвредили вражеский дрон, застрявший в теплице с миной.