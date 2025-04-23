У Чернігівській області прикордонники знищили ворожу РЛС

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Росіяни використовували РЛС для коригування артилерії під час обстрілів прикордоння Чернігівської області, але аеророзвідники Чернігівського прикордонного загону змусили ї замовкнути.

Після точного відпрацювання по цілях FPV-дронами, ворог ще намагався врятувати обладнання, але марно — техніка згоріла дотла.

Нагадаємо, росіяни вдарили дронами по підприємству на Чернігівщині.