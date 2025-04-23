У Чернігівській області прикордонники знищили ворожу РЛС
Українські прикордонники знищили ворожу радіолокаційну станцію (РЛС) на Чернігівщині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Росіяни використовували РЛС для коригування артилерії під час обстрілів прикордоння Чернігівської області, але аеророзвідники Чернігівського прикордонного загону змусили ї замовкнути.
Після точного відпрацювання по цілях FPV-дронами, ворог ще намагався врятувати обладнання, але марно — техніка згоріла дотла.
Нагадаємо, росіяни вдарили дронами по підприємству на Чернігівщині.
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