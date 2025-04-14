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14 квітня 2025, 11:26

Готував ліквідацію командирів ЗСУ: на Львівщині затримали інструктора Яворівського полігону

14 квітня 2025, 11:26
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фото: СБУ
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Військова контррозвідка СБУ затримала на Львівщині "подвійного" агента РФ, який одночасно працював на ФСБ та російську воєнну розвідку (більш відому як ГРУ)

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Ворожим поплічником виявився інструктор Яворівського полігону. Його завдання від ГРУ РФ полягало у підготовці терактів проти командирів ЗСУ, які разом зі своїми підрозділами проходили бойову підготовку в місцевому навчальному центрі Сил оборони.

Задокументовано, що агент отримав від куратора "карт-бланш" на вибір способу ліквідації українських військових.

Так, за одним із "сценаріїв" зрадник мав виготовити саморобну вибухівку, а потім приховано закласти її в штабі або навчальному корпусі. Також агент розробляв варіант використання "втемну" свого колеги, який мав занести замасковану вибухівку на тренувальну локацію командирів.

Ще один спосіб убивства, який розглядав "кріт", був ракетний удар рашистів за координатами актуального зосередження українських захисників на полігоні.

Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожі наміри, задокументувала їх і затримала зрадника, коли він готував пропозиції з ліквідації для свого куратора.

Також під час розслідування встановлені контакти зрадника з куратором із ФСБ. За його вказівкою агент збирав інформацію про кількість та специфіку підрозділів, які тренуються на Яворівському полігоні.

При обшуках у затриманого вилучили 3 телефони із сім-картами, які він використовував, щоб приховати контакти з окупантами.

Фігуранту оголосили підозру, він перебуває під вартою без права внесення застави.

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала на Донеччині чергового агента ФСБ. Ним виявився протоієрей Покровського вікаріатства УПЦ МП, який коригував російські удари по українських захисниках

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Львівська область СБУ агент рф ЗСУ Яворівський полігон
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