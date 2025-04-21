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21 апреля 2025, 14:25

На Черниговщине задержали агентку РФ, которая устанавливала "видеоловушки" для ударов по эшелонам ВСУ

21 апреля 2025, 14:25
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фото: СБУ
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Служба безопасности пресекла очередную попытку российских спецслужб нанести удар по критически важным логистическим объектам оборонного назначения на Севере Украины. Вражескую агентку, работавшую на пользу российской военной разведки (ГРУ), задержали на Черниговщине. Ей грозит пожизненное лишение свободы

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Злоумышленница, 29-летняя жительница региона, пыталась установить скрытую видеокамеру у железнодорожного перегона. Ее задачей было передавать онлайн-изображения россиянам, чтобы те могли точно определить момент прибытия грузовых эшелонов. По информации агрессора, вагоны перевозили оружие, технику и боеприпасы для ВСУ. На основании полученного видео враг планировал нанести прицельные удары с воздуха, избегая украинских средств противовоздушной обороны.

План противника предусматривал не только фиксацию движения поездов, но и сбор данных о местоположениях радиолокационных станций, обеспечивающих работу систем ПВО. Такая информация позволила бы агрессору обходить средства защиты и наносить точечные удары по критической инфраструктуре.

Агентку разоблачили военные контрразведчики СБУ. Женщина была задержана непосредственно во время установки камеры вблизи одного из объектов Укрзализныци. У нее изъяли мобильный телефон, ноутбук и другие цифровые устройства, через которые она поддерживала связь с кураторами из российского ГРУ.

Следствие установило, что у жительницы Черниговщины не было постоянной работы и активно искала "легкий заработок" в пророссийских Телеграмм-каналах. Через соцсети она и вышла на связь с представителями оккупантов, которые впоследствии поручили ей выполнение конкретных задач по разведке для нанесения ударов по украинским военным логистическим путям.

В настоящее время фигурантке объявили подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

"Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее во Львовской области задержали инструктора Яворивского полигона, который готовил ликвидацию командиров ВСУ.

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