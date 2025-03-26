У Чернігові суд виніс вирок чоловіку, який під час хвилини мовчання вигукував "Слава Росії"

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У Деснянському суді Чернігова засудили чоловіка, який біля меморіальної стели загиблим героям під час хвилини мовчання 1 січня 2025 року вигукував "Слава Росії"

Про це повідомляє кореспондент Суспільне.Чернігів, який був на судовому засіданні, передає RegioNews.

Як зазначається, в Деснянському районному суді Чернігова 26 березня винесли вирок 41-річному чоловіку, який біля меморіальної стели загиблим героям під час хвилини мовчання 1 січня 2025 року вигукував слова на підтримку РФ.

На судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою провину та сказав, що готовий понести покарання. Також чоловік перерахував на ЗСУ 100 тисяч гривень, що пом'якшило вирок.

За рішенням суду обвинувачений отримав 4 роки пробаційного нагляду.

Нагадаємо, в Чернігівській області судитимуть чоловіка, який незаконно нарубав в лісі дерев на 32 млн грн.