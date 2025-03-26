В Чернигове суд вынес приговор мужчине, который во время минуты молчания восклицал "Слава России"
В Деснянском суде Чернигова осудили мужчину, который возле мемориальной стелы погибшим героям во время минуты молчания 1 января 2025 года восклицал "Слава России"
Об этом сообщает корреспондент Суспільне.Чернігів, который был на судебном заседании, передает RegioNews.
Как отмечается, в Деснянском районном суде Чернигова 26 марта вынесли приговор 41-летнему мужчине, который у мемориальной стелы погибшим героям во время минуты молчания 1 января 2025 г. выкрикивал слова в поддержку РФ.
На судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину и сказал, что готов понести наказание. Также мужчина перечислил на ВСУ 100 тысяч гривен, что смягчило приговор.
По решению суда обвиняемый получил 4 года пробационного надзора.
Напомним, в Черниговской области будут судить мужчину, который незаконно нарубил в лесу деревья на 32 млн грн.