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До суду направлений обвинувальний акт стосовно жителя Корюківського району за фактом незаконної порубки дерев у лісі

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, інформує RegioNews.

У червні 2022 – січні 2023 року чоловік найняв працівників, які за його вказівкою вирубували дерева бензопилами на самозалісеній ділянці площею 16 га.

Експертиза показала, що незаконна вирубка лісу завдала збитків державі на понад 32 млн гривень.

Частину деревини на 117 тис. гривень 37-річний фігурант встиг продати одному з деревообробних підприємств району.

Чоловіку загрожує від 5 до 7 років увʼязнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Львівщині чоловіка судитимуть за порубку дубів на заповідній території.