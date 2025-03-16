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16 березня 2025, 11:05

У Чернігові російський дрон влучив у багатоповерхівку: виникла пожежа, зруйнована частина будинку

16 березня 2025, 11:05
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фото: ДСНС Чернігівщини
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Пізно ввечері 15 березня російські війська атакували дронами Чернігів. Усю ніч в місті тривали рятувальні роботи після влучання російського БпЛА у житловий будинок

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України.

За наявними даними, внаслідок удару частково зруйновані два поверхи п’ятиповерхівки. Також пошкоджені припарковані поруч автівки та будинки у приватному секторі.

Наразі рятувальники продовжують розбирати завали, а сапери перевіряють територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

"Попередньо, жертв немає", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 15 березня окупанти атакували безпілотниками приватний будинок в Ізюмі на Харківщині. Через ворожі удари загинула мирна жителька, поранення дістали двоє 17-річних хлопців та 76-річна жінка.

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