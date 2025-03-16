Вночі українська ППО знищила майже 50 російських "шахедів"
У ніч на 16 березня російська армія запустила по Україні 90 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 47 дронів, ще 33 — локаційно втрачені
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
За попередніми даними, противник запустив дрони з напрямків — Міллерово, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України
Станом на 09:30 військові підтвердили збиття 47-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.
"33 ворожих безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Чернігівщина, Київщина, Харківщина та Одещина.
Нагадаємо, сьогодні вночі під час чергової повітряної атаки РФ військові моряки збили вісім ворожих дронів-камікадзе типу "Shahed-136".