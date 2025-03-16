Росіяни вдарили по Ізюму: загинула жінка, поранені підлітки та пенсіонерка
Ввечері 15 березня російські окупанти атакували безпілотниками Ізюм на Харківщині. Через ворожі удари загинула мирна жителька, поранення дістали троє людей
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За наявними даними, загарбники атакували Ізюм трьома ударними дронами типу "Герань-2" близько 21:50. Безпілотники влучили у приватний будинок, виникла пожежа.
"67-річна жінка отримала уламкові поранення, з відкритим переломом була госпіталізована, на жаль, від отриманих травм померла", — йдеться в повідомленні.
Також через ворожу атаку постраждали двоє 17-річних хлопців та 76-річна жінка. Потерпілих ушпиталили до лікарні.
Нагадаємо, днями російські війська вдарили по лікарні в селищі Золочів Богодухівського району. Внаслідок влучання БпЛА загорівся дах медзакладу.