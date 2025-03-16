В Чернигове российский дрон попал в многоэтажку: возник пожар, есть разрушения

фото: ГСЧС Черниговщины

Поздним вечером 15 марта российские войска атаковали дронами Чернигов. Всю ночь в городе продолжались спасательные работы после попадания российского БпЛА в жилой дом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

По имеющимся данным, в результате удара частично разрушены два этажа пятиэтажки. Также повреждены припаркованные рядом автомобили и дома в частном секторе.

В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы, а саперы проверяют территорию на наличие взрывоопасных предметов.

"Предварительно, жертв нет", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 15 марта оккупанты атаковали беспилотниками частный дом в Изюме на Харьковщине. Из-за вражеских ударов погибла мирная жительница, ранения получили двое 17-летних парней и 76-летняя женщина.