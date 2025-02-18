Біля Херсона окупанти атакували безпілотником чоловіка: медики борються за його життя

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У вівторок, 18 лютого, окупаційна армія РФ атакувала селище Кіндійка Херсонського району. Внаслідок удару ворожого БпЛА поранений місцевий мешканець, він у тяжкому стані

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

Відомо, що Кіндійка потрапила під удар о 13:30. Через атаку дрона вибухову травму та уламкові поранення обох ніг отримав 62-річний херсонець.

"Потерпілого доставили до лікарні у тяжкому стані. Нині медики борються за його життя", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вдень окупанти накрили з артилерії село Садове Херсонського району. Під час атаки постраждав 63-річний чоловік.