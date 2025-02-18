З артилерії, РСЗВ та авіації: Запорізька область пережила за добу майже 400 ударів
Впродовж 17 лютого окупанти завдали 398 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
- Ворог здійснив 2 авіаційних удари по Гуляйполю.
- 230 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Пʼятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогірʼя, Новодарівку.
- 6 обстрілів із РСЗВ накрили Пʼятихатки, Гуляйполе, Малу Токмачку та Новодарівку.
- 160 артударів завдано по території Пʼятихаток, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогірʼя та Новодарівки.
Надійшло 29 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків.
На щастя, мирні жителі не постраждали.
Нагадаємо, 13 лютого у Гуляйполі на Запоріжжі ворожий FPV-дрон ударив поряд із службовим автомобілем правоохоронців. Автівка пошкоджена, люди не постраждали.
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