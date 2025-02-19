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В Чернигове суд вынес приговор двум россиянам. Известно, что оккупанты свозили украинцев в застенки, где издевались над ними

Об этом сообщает прокуратура Черниговской области, передает RegioNews.

В Черниговской области суд вынес приговор двум военным РФ, которые держали в плену и пытали гражданских. По данным следствия, один из подозреваемых (начальник военной полиции оккупационного контингента в звании полковника армии РФ) приказал другому оккупанту доставлять задержанных гражданских украинцев на пилораму в деревне.

Известно, что в застенку доставляли жителей этого села, а также других населенных пунктов. Удерживали украинцев там без отопления, воли, в антисанитарных условиях. Люди часто находились там со связанными руками и глазами. Несколько дней они могли ни питаться, ни естественные потребности, ни получать медицинскую помощь после садистских допросов.

"Следствие установило, что подозреваемые организовали систематическую пытку мирных украинцев с целью получения информации о военнослужащих Вооруженных Сил Украины и участниках антитеррористической операции. Также они пытались получить сведения о причастных к уничтожению колонны военной техники россиян", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее стражи порядка идентифицировали россиянина, который в одном из украинских поселков расстрелял местного жителя. Известно, что он вместе с другими русскими военными вошли в дом мужчины. Они угрожали ему оружием и заставили выйти из дома, а затем расстреляли.