13:17  19 февраля
Полиция проводит обыски в "Киевавтодоре", - КГГА
07:20  19 февраля
В Харькове начали проверку в отношении полицейской из-за драки в отеле
17:52  18 февраля
Стало известно, кого могут снять с военного учета в 2025 году
UA | RU
UA | RU
19 февраля 2025, 19:35

Держали в заложниках и жестоко пытали: вынесли приговор россиянам, которые издевались над украинцами.

19 февраля 2025, 19:35
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Чернигове суд вынес приговор двум россиянам. Известно, что оккупанты свозили украинцев в застенки, где издевались над ними

Об этом сообщает прокуратура Черниговской области, передает RegioNews.

В Черниговской области суд вынес приговор двум военным РФ, которые держали в плену и пытали гражданских. По данным следствия, один из подозреваемых (начальник военной полиции оккупационного контингента в звании полковника армии РФ) приказал другому оккупанту доставлять задержанных гражданских украинцев на пилораму в деревне.

Известно, что в застенку доставляли жителей этого села, а также других населенных пунктов. Удерживали украинцев там без отопления, воли, в антисанитарных условиях. Люди часто находились там со связанными руками и глазами. Несколько дней они могли ни питаться, ни естественные потребности, ни получать медицинскую помощь после садистских допросов.

"Следствие установило, что подозреваемые организовали систематическую пытку мирных украинцев с целью получения информации о военнослужащих Вооруженных Сил Украины и участниках антитеррористической операции. Также они пытались получить сведения о причастных к уничтожению колонны военной техники россиян", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее стражи порядка идентифицировали россиянина, который в одном из украинских поселков расстрелял местного жителя. Известно, что он вместе с другими русскими военными вошли в дом мужчины. Они угрожали ему оружием и заставили выйти из дома, а затем расстреляли.

прокуратура оккупанты
Возле Херсона оккупанты атаковали беспилотником мужчину: медики борются за его жизнь
18 февраля 2025, 16:35
В Запорожской области из-за вражеского артобстрела в собственном доме погиб мужчина
18 февраля 2025, 10:12
Из артиллерии, РСЗО и авиации: Запорожская область пережила за сутки почти 400 ударов
18 февраля 2025, 07:24
Все новости »
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
В ТЦК заявили, что семья военного останется без денег, если тот добровольно сдался в плен
19 февраля 2025, 19:48
Как поддержать силу духа для продолжения борьбы
19 февраля 2025, 19:47
Российская армия ударила артиллерией и дронами по Днепропетровщине, ранена девушка
19 февраля 2025, 19:31
Не понимаем логики: Франция вступилась за Зеленского и Украину после заявлений Трампа
19 февраля 2025, 19:24
В Черновцах школьник продает картинки и передает деньги на ВСУ
19 февраля 2025, 19:15
Требовала 4500 долларов за увольнение со службы: в Одессе задержали врача частной клиники
19 февраля 2025, 19:12
Стало известно, сколько детей остается в зоне активных боевых действий в Донецкой области
19 февраля 2025, 18:56
Пытался попасть на службу в ВСУ: будут судить херсонца, работавшего на оккупантов
19 февраля 2025, 18:54
Польша выгоняет из страны мужчин-украинцев: что известно
19 февраля 2025, 18:43
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Все публикации »
Лана Зеркаль
Сергей Фурса
Алексей Голобуцкий
Все блоги »