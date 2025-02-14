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14 февраля 2025, 18:34

Запугали и расстреляли: на Черниговщине разоблачили россиянина, убившего местного жителя

14 февраля 2025, 18:34
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Правоохранители идентифицировали оккупанта, который в одном из украинских селений расстрелял местного жителя. Известно, что перед этим он и другие российские военные угрожали мужчине оружием

Об этом сообщает прокуратура Черниговской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили россиянина, который в марте 2022 года вместе с другими оккупантами в одном из сел Прилукского района угрожал местному жителю оружием. Они заставили мужчину выйти из собственного дома. Впоследствии россияне расстреляли местного в кустарниках.

Правоохранители идентифицируют другого военного, который также причастен к этому убийству.

"За совершенное оккупанту грозит наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы", - сообщили в прокуратуре.

Также сообщалось, что правоохранители разоблачили агента ФСБ в Донецкой области. Известно, что мужчина корректировал ракетно-бомбовые и артиллерийские удары агрессора по локациям сил обороны на Покровском направлении. Злоумышленником оказался 39-летний рецидивист, дважды отбывавший тюремное наказание за разбой.

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