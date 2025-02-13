Росіяни вдарили по Краматорську: поцілили по приватному сектору
Вдень 13 лютого російські військові завдали ударів по Краматорську на Донеччині
Про це повідомляє міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, передає RegioNews.
"Краматорськ зазнав ворожого обстрілу – промислова зона та приватний сектор", – йдеться у повідомленні.
Наслідки обстрілу встановлюються. На місці працюють всі відповідні служби.
Нагадаємо, в ніч на 13 лютого РФ атакувала Україну 140 дронами: 85 із них ППО збила, 52 — локаційно втрачені.
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