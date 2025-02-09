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09 лютого 2025, 11:59

У Львові представники ТЦК викрали викладача університету: чоловіка знайшли під Києвом із переломом черепа

09 лютого 2025, 11:59
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фото: facebook.com/vlad.kononov.186
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На околицях Києва виявили у критичному стані старшого лаборанта кафедри ядерної фізики Львівського національного університету Івана Франка Степана Більченка. Напередодні чоловіка у Львові викрали працівники ТЦК та СП, коли він йшов на роботу. Викладача направили пройти за дві години експрес-ВЛК

Про на сторінці в Facebook повідомив друг потерпілого Владислав Кононов, передає RegioNews.

Степана Більченка викрали працівники ТЦК у Львові, в районі Стрийського ринку, близько 9:00. Чоловіка примусити пройти ВЛК за дві години.

"Доправили до Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП нібито для оновлення облікових даних. Однак його примусили пройти ВЛК всього за дві години, без належного медичного огляду! Більшість лікарів він навіть не відвідав.

Степан страждає на синдром обструктивне апное сну (ОАС), проте комісія заявила: "Якщо зараз не турбує - значить, здоровий". Його незаконно утримували цілий день, морально тиснули, залякували, виписали повістку та змусили підписати документ, що він нібито прибув за власним викликом о 19:00", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік мав дві законні підстави для відстрочки:

  1. Він є працівником Львівського національного університету імені Івана Франка, де не один рік працював старшим лаборантом кафедри ядерної фізики, викладаючи студентам практичні та лабораторнізаняття.
  2. Він проходив альтернативну службу через релігійні переконання та мав відповідні документи, які забороняють йому брати зброю до рук.

Згодом викладача знайшов чоловік на узбіччі траси під Києвом з переломом черепа та набряком мозку. Наразі потерпілий у критичному стані.

"Степан є світлою і доброю розумною людиною, у важкі часи він завжди вмів знайти добрі слова підтримки, які були наповнені мудрістю, емпатією, добротою та любовʼю. Я щиро співчуваю татові і мамі, братові і сестрі Степана.

Маю надію, що ситуація набере розголосу і відповідальні понесуть покарання усі відповідальні і включно з тими хто замахнувся і відібрав у Степана найцінніше, ніхто не заслуговує на таке відношення! Розголос! Справедливість, Суд і притягнення винних до відповідальності! Ми не Росія", – наголосив друг потерпілого.

Нагадаємо, днями на Буковині в приміщенні обласного ТЦК помер 32-річний чоловік. Перед цим його запросили в обласний ТЦК та СП для уточнення військово-облікової інформації.

Також повідомлялося, що на початку лютого після затримання ТЦК та перевезення до військової частини помер син адвокатки із Запоріжжя Людмили Петрової.

Київ ушпиталення Львів викрадення скандал Побиття мобілізація ТЦК травми викладач
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