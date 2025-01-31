На Чернігівщині знешкодили бойову частину ракети, яка впала в лісі
Піротехніки вилучили та знищили бойову частину ракети, яку виявили в лісі Корюківського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.
Боєприпас транспортували спеціальною піротехнічною машиною важкого типу (ПМ-В) до підготовленого місця, де його знищили.
Нагадаємо, на Харківщині піротехніки знешкодили авіаційну бомбу ФАБ-500, яку місцеві мешканці виявили у полі.
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