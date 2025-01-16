Боротьба УПЦ МП за Єлецький монастир у Чернігові: Верховний суд ухвалив остаточне рішення

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Верховний Суд відмовив Українській православній церкві московського патріархату (УПЦ МП) в праві на користування Єлецьким монастирем XII-XVII століття в Чернігові, поставивши крапку в цій справі.

Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій, передає RegioNews.

У березні 2023 року Управління Чернігівської єпархії Української Православної церкви зверталося до суду із вимогами зобов’язати Національний архітектурно-історичний заповідник "Чернігів Стародавній" продовжити договори безоплатного користування пам’яткою архітектури національного значення, зокрема Спасо-Преображенським собором та комплексом споруд пам’яток архітектури національного значення Троїцького монастиря, які є державною власністю.

Ще в жовтні 2023-го Господарський суд Чернігівської області визнав, що УПЦ МП з 2021 року незаконно користується Єлецьким монастирем. Однак Чернігівська єпархія УПЦ МП не погодилася з цим рішенням. Упродовж майже двох років справу розглядали суди різних інстанцій.

Фінальне рішення на користь Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній" 16 січня виніс Верховний Суд України у складі Касаційного господарського суду.

Загалом, Спасо-Преображенським собором, а також Троїцьким та Успенським соборами Єлецького монастиря представники УПЦ (МП) користувалися майже 30 років.

Нагадаємо, Верховний Суд України 26 листопада 2024 року відмовив у задоволенні позову Чернігівській єпархії УПЦ (МП) у праві користування Спасо-Преображенським собором.