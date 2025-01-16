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16 января 2025, 18:52

Борьба УПЦ МП за Елецкий монастырь в Чернигове: Верховный суд принял окончательное решение

16 января 2025, 18:52
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фото: mcsc.gov.ua
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Верховный Суд отказал Украинской православной церкви московского патриархата (УПЦ МП) в праве на пользование Елецким монастырем XII-XVII веков в Чернигове, поставив точку по этому делу.

Об этом сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций, передает RegioNews.

В марте 2023 года Управление Черниговской епархии Украинской Православной церкви обращалось в суд с требованиями обязать Национальный архитектурно-исторический заповедник "Чернигов Древний" продлить договоры безвозмездного пользования памятником архитектуры национального значения, в частности Спасо-Преображенским собором национального значения Троицкого монастыря, являющиеся государственной собственностью.

Еще в октябре 2023 года Хозяйственный суд Черниговской области признал, что УПЦ МП с 2021 года незаконно пользуется Елецким монастырем. Однако Черниговская епархия УПЦ МП не согласилась с этим решением. В течение почти двух лет дело рассматривали суды разных инстанций.

Финальное решение в пользу Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" 16 января вынес Верховный Суд Украины в составе Кассационного хозяйственного суда.

В общем, Спасо-Преображенским собором, а также Троицким и Успенским соборами Елецкого монастыря представители УПЦ (МП) пользовались почти 30 лет.

Напомним, Верховный Суд Украины 26 ноября 2024 г. отказал в удовлетворении Черниговской епархии УПЦ (МП) в праве пользования Спасо-Преображенским собором.

Чернигов церковь УПЦ МП монастырь
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