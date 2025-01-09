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09 січня 2025, 16:14

На Буковині затримали російського провокатора, який 2,5 роки переховувався в монастирях УПЦ МП

09 січня 2025, 16:14
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фото: СБУ
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СБУ запобігла втечі за кордон прокремлівського провокатора, який майже 2,5 роки перебував у розшуку за виправдовування війни рФ проти України та вихваляння окупантів

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Співробітники СБУ затримали зловмисника поблизу чоловічого монастиря УПЦ МП на Буковині, де він переховувався і планував нелегальний перетин кордону у напрямку ЄС.

За даними слідства, фігурантом є 20-річний мешканець Черкас, який після початку повномасштабної війни публікував в Інстаграмі пости на підтримку окупантів.

У коментарях і своїх публікаціях зловмисник вихваляв Кадирова та підпорядковані йому угруповання бойовиків, які воюють проти України. Одночасно провокатор поширював фейки про українських воїнів та закликав їх скласти зброю перед рашистами.

У липні 2022 року зловмисник отримав підозру від СБУ за ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

За добу до обрання запобіжного заходу фігурант приховано залишив свою оселю і почав переховуватися у місцевому жіночому монастирі УПЦ МП.

Згодом фігурант перебрався до Тернопільської, а потім Чернівецької областей. У західних регіонах України він так само ховався у храмах УПЦ МП, де в обмін на "укриття" працював різноробочим.

За наявними даними, з Буковини зловмисник готувався втекти до сусідньої країни ЄС. Для цього він почав активно вивчати іноземну мову та розробляти "маршрути" нелегального перетину кордону.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали російських агентів, які готували масовий теракт серед військових на Київщині.

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