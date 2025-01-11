У Чернігові затримали колишнього в. о. мера Ломако: що відомо

фото: Facebook

У суботу, 11 січня, депутата Чернігівської міськради та колишнього в.о. міського голови Олександра Ломака запросили до райуправління поліції, де на нього склали протокол

Про це передає RegioNews із посиланням на Суспільне.

На Ломако склали адмінматеріал за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

Так речниця ГУ Нацполіції в Чернігівській області Наталія Слабеняк прокоментувала відео телеканалу "Дитинець", де видно як Ломако спілкується з правоохоронцями, а потім сідає до їхньої автівки.

За інформацією правоохоронців, складені адмінматеріали скерують на розгляд суду.

Днем раніше, 10 січня, у своєму телеграм-каналі Ломако повідомив, що найближчим часом у нього знову будуть "гості".

"Маю інформацію, що силовикам знову дали команду "накопати" будь-що на мене. Дуже їх дратує, що в очі називаю злочинців і корупціонерів – злочинцями й корупціонерами. Очевидно, що цього разу їхня мотивація – не просто політичний тиск, а алергія на всіх, хто має іншу точку зору", – йшлося у повідомленні.

Довідка. Дрібне хуліганство може бути у формі нецензурної лексики в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян.

Нагадаємо, 7 грудня секретар Чернігівської міської ради та виконуючий обов’язки міського голови Олександр Ломако подав у відставку. Він заявив, що керівники військових адміністрацій "взяли місто в облогу": тому залишає обрану посаду, щоб розблокувати роботу Чернігова.