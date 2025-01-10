На Буковині за 100 метрів від кордону затримали чоловіків, які потрапили у фотопастку

фото: ДПСУ

Днями на Буковині за допомогою фотопастки військовослужбовці ДПСУ зафіксували пересування у прикордонні двох невідомих чоловіків

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Оператор БПЛА встановив місце перебування втікачів та направив у цей район пошукову групу зі службовим собакою.

Двох чоловіків прикордонники наздогнали та затримали за 100 метрів від українсько-румунського кордону. Затримані – жителі Донецької області віком 40 та 46 років, які зізналися у намірі незаконно потрапити до Румунії.

Стосовно порушників склали адмінпротоколи.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали переправника з ухилянтами та човном, які хотіли переплисти Тису.