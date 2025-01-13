Житель Чернигова за 16 тысяч долларов помогал мужчине выехать за границу

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Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Делок предложил военнообязанному мужчине помочь в незаконном за границу. За свои услуги пожелал 16 тысяч долларов.

По разработанному плану, мужчину должны были доставить на автомобиле до госграницы в одной из западных областей Украины, где бы его встретили и предоставили дальнейшие указания по конкретному месту, времени и маршруту незаконного пересечения границы за пределами пунктов пропуска. "Клиента" заранее предупредили, что пересечение будет осуществляться в пешем порядке с преодолением расстояния около 10-15 километров.

Фигурант отмечал на действенности такого способа, уверяя, что его встретят в другой стране, помогут с оформлением в качестве беженца, получением места в приюте и представят советы по прохождению возможных допросов.

В ходе следствия зафиксировано получение злоумышленником 11 тысяч долларов. Остальные суммы необходимо было перечислить после пересечения границы на крипто-кошелек.

По ходатайству прокурора подозреваемому избрали мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Напомним, в течение 10 января правоохранители провели 600 обысков по Украине и ликвидировали около 50 схем незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста в 22 регионах.