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09 января 2025, 02:20

На Черниговщине обнаружили тело мужчины, который ушел на рыбалку и пропал

09 января 2025, 02:20
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фото: ГСЧС Украины в Черниговской области
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Трагическое событие произошло на реке Десна, возле села Моровск Черниговского района. Тело утопленника обнаружили в среду, 8 января

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Черниговской области.

Известно, что около 13:55 спасатели обнаружили в водоеме тело жителя Деснянской территориальной общины 1972 года рождения.

"По предварительной информации, мужчина 6 января пошел на рыбалку и скрылся", — говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют все обстоятельства трагического события.

Напомним, спасатели продолжают поиски 7-летнего мальчика, пропавшего на реке Снов вечером 7 января. Тело погибшего дедушки ребенка уже достали из водоема.

Ранее сообщалось, что в Черниговском районе обнаружили тело мужчины 1960 года рождения. Он 29 декабря пошел на рыбалку и исчез.

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