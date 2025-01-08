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08 января 2025, 16:10

Трагедия на реке Снов: спасатели обнаружили тело пенсионера, поиски 7-летнего ребенка продолжаются

08 января 2025, 16:10
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фото: ГСЧС Украины в Черниговской области
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Спасатели продолжают поиски 7-летнего мальчика, пропавшего на реке Снов вечером 7 января. Тело дедушки ребенка уже достали из водоема

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Черниговской области.

Тело 66-летнего жителя Черниговского района обнаружили водолазы.

"Спасатели совместно с работниками Национальной полиции патрулируют береговую линию, ища любые признаки, которые могли бы указать на местонахождение ребенка", – говорится в сообщении.

Напомним, 7 января 66-летний мужчина вместе с 7-летним внуком провалились под лед на реке Снов. Вчера их не удалось найти, сегодня спасатели продолжили поиски.

утопленники ГСЧС Черниговская область река трагедия ребенок Тело поиск лед
На Черниговщине продолжаются поиски дедушки с 7-летним внуком, которые провалились под лед
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