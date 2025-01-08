фото: ГСЧС Украины в Черниговской области

Спасатели продолжают поиски 7-летнего мальчика, пропавшего на реке Снов вечером 7 января. Тело дедушки ребенка уже достали из водоема

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Черниговской области.

Тело 66-летнего жителя Черниговского района обнаружили водолазы.

"Спасатели совместно с работниками Национальной полиции патрулируют береговую линию, ища любые признаки, которые могли бы указать на местонахождение ребенка", – говорится в сообщении.

Напомним, 7 января 66-летний мужчина вместе с 7-летним внуком провалились под лед на реке Снов. Вчера их не удалось найти, сегодня спасатели продолжили поиски.