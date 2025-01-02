На Черниговщине обнаружили тело мужчины, пропавшего в конце декабря
Трагическое событие произошло на озере Плоское, вблизи поселка Десна Черниговского района. Тело утопленника обнаружили вчера, 1 января
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Черниговской области.
По имеющимся данным, около 14:20 спасатели обнаружили в водоеме тело жителя Деснянской территориальной общины 1960 года рождения.
"По предварительной информации, мужчина 29 декабря пошел на рыбалку и скрылся", — говорится в сообщении.
Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.
Напомним, в Харьковской области, на ставку в поселке Сонино Купянского района, обнаружили тело рыбака, который провалился под лед и утонул.
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