На Черниговщине обнаружили тело мужчины, пропавшего в конце декабря

фото: ГСЧС Украины в Черниговской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Черниговской области.

По имеющимся данным, около 14:20 спасатели обнаружили в водоеме тело жителя Деснянской территориальной общины 1960 года рождения.

"По предварительной информации, мужчина 29 декабря пошел на рыбалку и скрылся", — говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Напомним, в Харьковской области, на ставку в поселке Сонино Купянского района, обнаружили тело рыбака, который провалился под лед и утонул.