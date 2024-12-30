На Тернопільщині знайшли у колодязі тіло чоловіка, який зник 12 днів тому

фото: поліція

В одному із сіл Підволочиської селищної громади на Тернопільщині місцевий мешканець виявив тіло людини на дні криниці глибиною 15 метрів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Тернопільської області.

Тіло було знайдено 28 грудня. Як з'ясували правоохоронці, загиблий - місцевий житель 1972 року народження. Він уже 12 днів вважався зниклим безвісти.

Ще 17 грудня до поліції із заявою про зникнення чоловіка звернулася його дружина. Жінка повідомила, що той напередодні о 4 ранку пішов з дому та не повернувся. Чоловік зловживав спиртними напоями.

Рятувальники дістали загиблого з колодязя. Слідів насильницької смерті на тілі не виявили. Причину смерті встановить експертиза.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині знайшли тіло чоловіка, якого декілька днів розшукували після його зникнення.