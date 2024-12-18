В Чернигове "Жигули" сбили женщину: пострадавшую забрала "скорая"
ДТП с пострадавшим пешеходом произошло во вторник днем, 17 декабря, в Чернигове. Женщину госпитализировали в больницу
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черниговской области, передает RegioNews.
По материалам следствия, около 15:45 автомобиль ВАЗ двигался по проспекту Мира в сторону улицы Олега Кошевого. В 15:45 "Жигули" сбили на нерегулируемом пешеходном переходе 57-летнюю женщину.
Предварительно, потерпевшая переходила проезжую часть слева направо относительно движения автомобиля. За рулем машины находился 68-летний мужчина.
"В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу", – говорится в сообщении.
Правоохранители возбудили уголовное производство. В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Напомним, 11 декабря в Нежинском районе Черниговской области легковушка Mazda врезалась в грузовик. В ДТП погибла 24-летняя девушка.