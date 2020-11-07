У законсервованій колонії в Прилуках хочуть відкрити ковідний шпиталь

Крім того, шпиталі планують відкрити на стадіонах в Ніжині та Чернігові

Крім того, шпиталі планують відкрити на стадіонах в Ніжині та Чернігові

Фото з відкритих джерел

При розвитку найгіршого сценарію захворюваності на коронавірус, госпіталі для лікування хворих на Covid-19 на Чернігівщині розгортатимуть на базах спортивних об’єктів та законсервованих установ виконання покарань.

Про це пише RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Поки що розглядаємо три об’єкти: два спортивних – це стадіони в Ніжині й Чернігові, які мають великі спортзали з можливістю розміщення 150-200 ліжок, та законсервовану колонію у Прилуках", – розповів начальник управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА Петро Гармаш.



За словами чиновника, ці об’єкти поки що перебувають в резервному списку й будуть залучені лише у випадку істотного погіршення ситуації та переповнення ліжкового фонду медичних закладів – і то лише за умови їх оснащення та забезпечення персоналом.

Нагадаємо, Одеська облдержадміністрація наразі розглядає будівлі морвокзалу та санаторію ім. Чкалова як потенційні локації для розгортання резервного мобільного шпиталю, в якому лікуватимуть хворих, інфікованих коронавірусом.