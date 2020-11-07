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07 ноября 2020, 12:26 104

В законсервированной колонии в Прилуках хотят открыть ковидный госпиталь

07 ноября 2020, 12:26 104
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Кроме того, госпитали планируют открыть на стадионах в Нежине и Чернигове
Кроме того, госпитали планируют открыть на стадионах в Нежине и Чернигове
Фото из открытых источников
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При развитии худшего сценария заболеваемости коронавирусом, госпитали для лечения больных Covid-19 на Черниговщине будут разворачивать на базах спортивных объектов и законсервированных учреждений исполнения наказаний.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Пока рассматриваем три объекта: два спортивных – это стадионы в Нежине и Чернигове, которые имеют большие спортзалы с возможностью размещения 150-200 коек, и законсервированную колонию в Прилуках", – рассказал начальник управления охраны здоровья Черниговской ОГА Петр Гармаш.


По словам чиновника, эти объекты пока находятся в резервном списке и будут привлечены только в случае существенного ухудшения ситуации и переполнения коечного фонда медицинских учреждений – и то лишь при условии их оснащения и обеспечения персоналом.

Напомним, Одесская облгосадминистрация сейчас рассматривает здания морвокзала и санатория им. Чкалова как потенциальные локации для развертывания резервного мобильного госпиталя, в котором будут лечить больных, инфицированных коронавирусом.

Прилуки тюрьма госпиталь коронавирус Черниговская область
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