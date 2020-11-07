В законсервированной колонии в Прилуках хотят открыть ковидный госпиталь

Кроме того, госпитали планируют открыть на стадионах в Нежине и Чернигове

Кроме того, госпитали планируют открыть на стадионах в Нежине и Чернигове

Фото из открытых источников

При развитии худшего сценария заболеваемости коронавирусом, госпитали для лечения больных Covid-19 на Черниговщине будут разворачивать на базах спортивных объектов и законсервированных учреждений исполнения наказаний.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Пока рассматриваем три объекта: два спортивных – это стадионы в Нежине и Чернигове, которые имеют большие спортзалы с возможностью размещения 150-200 коек, и законсервированную колонию в Прилуках", – рассказал начальник управления охраны здоровья Черниговской ОГА Петр Гармаш.



По словам чиновника, эти объекты пока находятся в резервном списке и будут привлечены только в случае существенного ухудшения ситуации и переполнения коечного фонда медицинских учреждений – и то лишь при условии их оснащения и обеспечения персоналом.

Напомним, Одесская облгосадминистрация сейчас рассматривает здания морвокзала и санатория им. Чкалова как потенциальные локации для развертывания резервного мобильного госпиталя, в котором будут лечить больных, инфицированных коронавирусом.