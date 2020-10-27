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27 октября 2020, 20:52

Довыборы в Верховную Раду: "слуга "Гунько опережает Олега Ляшко на 1,96%

27 октября 2020, 20:52
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Подсчитали уже 95,97% голосов
Подсчитали уже 95,97% голосов
Фото: Facebook
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На текущий момент Анатолий Гунько набирает 33,91% голосов избирателей, а Ляшко - 31,95% голосов

Об этом сообщается на сайте ЦИК, пишет RegioNews.

Центральная избирательная комиссия посчитала 95,97% протоколов на 208-м округе в Черниговской области, где наряду с местными выборами проходили внеочередные довыборы в Верховную Раду.

По состоянию на 20:00 27 октября Анатолий Гунько от партии "Слуга народа" набирает 33,91% голосов избирателей.

Олег Ляшко от "Радикальной партии" получил 31,95% голосов.

В абсолютных показателях разница между Гунько и Ляшко составляет почти две тысячи голосов в пользу Гунько.

Напомним, по состоянию на 10:30 утра 27 октября на промежуточных выборах в одномандатном избирательном округе №208 в Черниговской области лидирует кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько.

выборы Верховная Рада Черниговская область Олег Ляшко результат
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