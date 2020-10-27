Довыборы в Верховную Раду: "слуга "Гунько опережает Олега Ляшко на 1,96%
На текущий момент Анатолий Гунько набирает 33,91% голосов избирателей, а Ляшко - 31,95% голосов
Об этом сообщается на сайте ЦИК, пишет RegioNews.
Центральная избирательная комиссия посчитала 95,97% протоколов на 208-м округе в Черниговской области, где наряду с местными выборами проходили внеочередные довыборы в Верховную Раду.
По состоянию на 20:00 27 октября Анатолий Гунько от партии "Слуга народа" набирает 33,91% голосов избирателей.
Олег Ляшко от "Радикальной партии" получил 31,95% голосов.
В абсолютных показателях разница между Гунько и Ляшко составляет почти две тысячи голосов в пользу Гунько.
Напомним, по состоянию на 10:30 утра 27 октября на промежуточных выборах в одномандатном избирательном округе №208 в Черниговской области лидирует кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько.