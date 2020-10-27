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27 жовтня 2020, 11:26 3

Довибори у Раду: кандидат від "Слуги народу" Гунько поки лідирує

27 жовтня 2020, 11:26 3
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На 208 окрузі вже порахували 81,4% бюлетенів
На 208 окрузі вже порахували 81,4% бюлетенів
Фото: з відкритих джерел
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Станом на 10:30 ранку 27 жовтня на проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі №208 на Чернігівщині лідирує кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько. Лідер Радикальної партії Олег Ляшко відстає на 1,4% голосів.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дані ЦВК.

Поточні результати проміжних виборів виглядають так:

  • Анатолій Гунько, "Слуга народу" – 33,59% голосів;
  • Олег Ляшко, "Радикальна партія Олега Ляшка" – 32,15%;
  • Людмила Давиденко, самовисуванка – 26,80%.

Інші кандидати набрали менше 3% голосів.

Нагадаємо, 26 жовтня лідер Радикальної партії Олег Ляшко на довиборах у 208 окрузі поки що виграє у "Слуги народу" Гунька менше 1%.

вибори ВР партія голосування Чернігівська область Кандидат
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