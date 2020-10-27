Довибори у Раду: кандидат від "Слуги народу" Гунько поки лідирує
На 208 окрузі вже порахували 81,4% бюлетенів
На 208 окрузі вже порахували 81,4% бюлетенів
Станом на 10:30 ранку 27 жовтня на проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі №208 на Чернігівщині лідирує кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько. Лідер Радикальної партії Олег Ляшко відстає на 1,4% голосів.
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дані ЦВК.
Поточні результати проміжних виборів виглядають так:
- Анатолій Гунько, "Слуга народу" – 33,59% голосів;
- Олег Ляшко, "Радикальна партія Олега Ляшка" – 32,15%;
- Людмила Давиденко, самовисуванка – 26,80%.
Інші кандидати набрали менше 3% голосів.
Нагадаємо, 26 жовтня лідер Радикальної партії Олег Ляшко на довиборах у 208 окрузі поки що виграє у "Слуги народу" Гунька менше 1%.
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