Довибори у Раду: кандидат від "Слуги народу" Гунько поки лідирує

На 208 окрузі вже порахували 81,4% бюлетенів

На 208 окрузі вже порахували 81,4% бюлетенів

Фото: з відкритих джерел

Станом на 10:30 ранку 27 жовтня на проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі №208 на Чернігівщині лідирує кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько. Лідер Радикальної партії Олег Ляшко відстає на 1,4% голосів.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дані ЦВК.

Поточні результати проміжних виборів виглядають так:

Анатолій Гунько, "Слуга народу" – 33,59% голосів;

Олег Ляшко, "Радикальна партія Олега Ляшка" – 32,15%;

Людмила Давиденко, самовисуванка – 26,80%.

Інші кандидати набрали менше 3% голосів.

Нагадаємо, 26 жовтня лідер Радикальної партії Олег Ляшко на довиборах у 208 окрузі поки що виграє у "Слуги народу" Гунька менше 1%.