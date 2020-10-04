Суд зобов`язав ЦВК зареєструвати Людмилу Давиденко кандидаткою у нардепи по 208 округу

Людмила Давиденко була цивільною дружиною загиблого нардепа Валерія Давиденка, обраного на цьому окрузі

Людмила Давиденко була цивільною дружиною загиблого нардепа Валерія Давиденка, обраного на цьому окрузі

Фото: Людмила Давиденко

Верховний Суд України визнав протиправною постанову ЦВК щодо відмови у реєстрації кандидатом у народні депутати Людмилу Давиденко за 208 виборчим округом.

Про це Суспільному сказав адвокат Людмили Давиденко Микола Торбеєв, передає RegioNews.

За його словами, Суд скасував постанову ЦВК та зобов’язав ЦВК зареєструвати Людмилу Давиденко кандидаткою у народні депутати України. Також, за словами Торбеєва, Верховний Суд одночасно з цим встановив порушення у діях Державної міграційної служби, як зловживання владою.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія відмовляла Людмилі Давиденко в реєстрації, як кандидата в нардепи за 208 округом двічі.

Причина відмови - недійсний паспорт, який вона змінила у зв’язку зі зміною прізвища. Сама Людмила Давиденко під час першої відмови в реєстрації стверджувала, що це – технічна помилка працівників міграційної служби.