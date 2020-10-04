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04 октября 2020, 11:29 2

Суд обязал ЦИК зарегистрировать Людмилу Давыденко кандидатом в нардепы по 208 округу

04 октября 2020, 11:29 2
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Людмила Давыденко была гражданской женой погибшего нардепа Валерия Давыденко, избранного в этом округе
Людмила Давыденко была гражданской женой погибшего нардепа Валерия Давыденко, избранного в этом округе
Фото: Людмила Давиденко
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Верховный Суд Украины признал противоправным постановление ЦИК об отказе в регистрации кандидатом в народные депутаты Людмилу Давыденко по 208 избирательному округу.

Об этом Суспильному сказал адвокат Людмилы Давыденко Николай Торбеев, передает RegioNews.

По его словам, Суд отменил постановление ЦИК и обязал ЦИК зарегистрировать Людмилу Давыденко кандидатом в народные депутаты Украины. Также, по словам Торбеева, Верховный Суд одновременно с этим установил нарушения в действиях Государственной миграционной службы, как злоупотребление властью.

Напомним, Центральная избирательная комиссия отказывала Людмиле Давыденко в регистрации, как кандидата в нардепы по 208 округу дважды.

Причина отказа - недействительный паспорт, который она поменяла в связи со сменой фамилии. Сама Людмила Давыденко во время первого отказа в регистрации утверждала, что это – техническая ошибка работников миграционной службы.

выборы Черниговская область нардеп Валерий Давыденко ЦИК регистрация
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