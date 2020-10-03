На Чернігівщині викрили схему організації підкупу виборців

Скупку голосів влаштували на довиборах в Раду по 208 округу

Скупку голосів влаштували на довиборах в Раду по 208 округу

Фото: Нацполіція

В ході проведення обшуку у місті Бахмач Чернігівської області в автомобілі одного із керівників структурних підрозділів Бахмацької РДА виявлені гроші та списки виборців, що свідчать про організацію мережі скупки голосів на користь однієї з політичних сил та кандидата у депутати до парламенту по округу №208.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

В ході проведення комплексу заходів щодо попередження порушень виборчого законодавства поліцейські встановили, що керівник одного зі структурних підрозділів Бахмацької райдержадміністрації може бути причетний до організації підкупу виборців", - зазначили в поліції.

Так, у результаті проведеного в його автомобілі обшуку поліцейські виявили докази причетності чоловіка до вищезазначеного правопорушення. З авто, зокрема, вилучені списки виборців із зазначенням так званих "десятників" та 66 тисяч гривень.

За попередніми підрахунками поліції, мережа охоплює понад 5 тисяч осіб.

Наразі поліція встановлює всіх осіб, які можуть бути причетними до підкупу виборців. За таке правопорушення передбачено до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше про підкуп виборців повідомляли у громадянській мережі "ОПОРА". Там навіть назвали "вартість" одного голосу, за який дають від 200 гривень.