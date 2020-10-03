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03 жовтня 2020, 13:47 2

На Чернігівщині викрили схему організації підкупу виборців

03 жовтня 2020, 13:47 2
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Скупку голосів влаштували на довиборах в Раду по 208 округу
Скупку голосів влаштували на довиборах в Раду по 208 округу
Фото: Нацполіція
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В ході проведення обшуку у місті Бахмач Чернігівської області в автомобілі одного із керівників структурних підрозділів Бахмацької РДА виявлені гроші та списки виборців, що свідчать про організацію мережі скупки голосів на користь однієї з політичних сил та кандидата у депутати до парламенту по округу №208.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

В ході проведення комплексу заходів щодо попередження порушень виборчого законодавства поліцейські встановили, що керівник одного зі структурних підрозділів Бахмацької райдержадміністрації може бути причетний до організації підкупу виборців", - зазначили в поліції.

Так, у результаті проведеного в його автомобілі обшуку поліцейські виявили докази причетності чоловіка до вищезазначеного правопорушення. З авто, зокрема, вилучені списки виборців із зазначенням так званих "десятників" та 66 тисяч гривень.

За попередніми підрахунками поліції, мережа охоплює понад 5 тисяч осіб.

Наразі поліція встановлює всіх осіб, які можуть бути причетними до підкупу виборців. За таке правопорушення передбачено до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше про підкуп виборців повідомляли у громадянській мережі "ОПОРА". Там навіть назвали "вартість" одного голосу, за який дають від 200 гривень.

вибори поліція Чернігівська область Місцеві вибори підкуп виборців
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