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24 вересня 2020, 09:02 9

Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала вже 12 кандидатів, ще двом відмовили

24 вересня 2020, 09:02 9
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По округу йдуть два кандидати з одним прізвищем та іменем
По округу йдуть два кандидати з одним прізвищем та іменем
Фото: з відкритих джерел
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Центрвиборчком зареєстрував 12 кандидатів у народні депутати на проміжних виборах в Чернігівській області (208 округ). Двом кандидатам відмовлено в реєстрації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ЦВК.

Так, на засіданні 23 вересня були зареєстровані Володимир Василевич (самовисуванець), Іван Симоненко (партія "За права людини") та Михайло Цісельський (самовисуванець).

У той же час було відмовлено в реєстрації Людмилі Давиденко, дружині загиблого нардепа по цьому ж округу Валерія Давиденка. Також ЦВК не зареєструвала Олександра Лузана. В обох випадках причиною відмови є відсутність необхідних для реєстрації документів.

Раніше Комісією вже було зареєстровано дев'ять кандидатів у народні депутати України в ОВО № 208 - Олексія Оскера, Михайла Побігая, Сергія Суханова, Івана Донця, Олега Ляшка, Віталія Чорного, Василя Крутчака, Анатолія Григоровича Гунька та Анатолія Миколайовича Гунька.

Останній день реєстрації кандидатів у депутати - 29 вересня включно.

Нагадаємо, що вибори в 208 окрузі призначені на 25 жовтня цього року у зв'язку зі смертю нардепа Валерія Давиденка. Процес перевиборів у Раду стартував 26 серпня.

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