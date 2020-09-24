Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала вже 12 кандидатів, ще двом відмовили

По округу йдуть два кандидати з одним прізвищем та іменем

По округу йдуть два кандидати з одним прізвищем та іменем

Фото: з відкритих джерел

Центрвиборчком зареєстрував 12 кандидатів у народні депутати на проміжних виборах в Чернігівській області (208 округ). Двом кандидатам відмовлено в реєстрації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ЦВК.

Так, на засіданні 23 вересня були зареєстровані Володимир Василевич (самовисуванець), Іван Симоненко (партія "За права людини") та Михайло Цісельський (самовисуванець).

У той же час було відмовлено в реєстрації Людмилі Давиденко, дружині загиблого нардепа по цьому ж округу Валерія Давиденка. Також ЦВК не зареєструвала Олександра Лузана. В обох випадках причиною відмови є відсутність необхідних для реєстрації документів.

Раніше Комісією вже було зареєстровано дев'ять кандидатів у народні депутати України в ОВО № 208 - Олексія Оскера, Михайла Побігая, Сергія Суханова, Івана Донця, Олега Ляшка, Віталія Чорного, Василя Крутчака, Анатолія Григоровича Гунька та Анатолія Миколайовича Гунька.

Останній день реєстрації кандидатів у депутати - 29 вересня включно.

Нагадаємо, що вибори в 208 окрузі призначені на 25 жовтня цього року у зв'язку зі смертю нардепа Валерія Давиденка. Процес перевиборів у Раду стартував 26 серпня.