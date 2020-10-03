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03 жовтня 2020, 15:11

Місцеві вибори: "ОПЗЖ" оскаржила у суді відмову в реєстрації кандидатів на Миколаївщині

03 жовтня 2020, 15:11
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Суд зобов'язав ТВК переглянути реєстрацію кандидатів від партії
Суд зобов'язав ТВК переглянути реєстрацію кандидатів від партії
Фото: з відкритих джерел
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Партія "Опозиційна платформа - За життя" заявила, що оскаржила через суд відмову у реєстрації кандидатів у депутати від цієї політсили у Миколаївській області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на заяву політсили.

"Миколаївська обласна територіальна виборча комісія не змогла ані зареєструвати нашу політичну силу, ані відмовити їй у реєстрації на вибори до Миколаївської обласної ради. Рішення суду таке: повністю задовольнити нашу позовну заяву. Це виявляється в тому, що суд визнав бездіяльність комісії та зобов'язав її зареєструвати наш список – єдиний територіальний список кандидатів у депутати до Миколаївської обласної ради від Політичної партії "Опозиційна платформа – За життя", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що окрім обласної ТВК, суд зобов'язав і міську ТВК заново розглянути документи на реєстрацію кандидатів у депутати міської ради.

Раніше повідомлялось, що "ОПЗЖ" звинуватила "Слугу народу" у блокуванні реєстрації її кандидатів на Миколаївщині.

Нагадаємо, у Миколаєві відмовили трьом партіям у реєстрації їхніх кандидатів.

ОПЗЖ суд реєстрація вибори політика
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