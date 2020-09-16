Уряд погодив звільнення голови Чернігівської ОДА Прокопенка

Кандидатура нового голови Чернігівської ОДА поки невідома

Кандидатура нового голови Чернігівської ОДА поки невідома

Фото: Facebook

Про це повідомив представник Верховної Ради в Кабміні Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Нагадаємо, у суботу, 12 вересня голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко заявив, що йде у відставку через "позбавлення впливу на кадрову політику".

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