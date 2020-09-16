Уряд погодив звільнення голови Чернігівської ОДА Прокопенка
Кандидатура нового голови Чернігівської ОДА поки невідома
Кандидатура нового голови Чернігівської ОДА поки невідома
Кабінет міністрів погодив звільнення Андрія Прокопенка з посади голови Чернігівської обласної державної адміністрації.
Про це повідомив представник Верховної Ради в Кабміні Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.
На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: призначити (проєктами розпоряджень Кабінету...Опубліковано Vasyl Mokan - public page Середа, 16 вересня 2020 р.
Нагадаємо, у суботу, 12 вересня голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко заявив, що йде у відставку через "позбавлення впливу на кадрову політику".
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