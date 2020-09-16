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Уряд погодив звільнення голови Чернігівської ОДА Прокопенка
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16 вересня 2020, 15:33 6

Уряд погодив звільнення голови Чернігівської ОДА Прокопенка

16 вересня 2020, 15:33 6
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Кандидатура нового голови Чернігівської ОДА поки невідома
Кандидатура нового голови Чернігівської ОДА поки невідома
Фото: Facebook
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Кабінет міністрів погодив звільнення Андрія Прокопенка з посади голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив представник Верховної Ради в Кабміні Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: призначити (проєктами розпоряджень Кабінету...

Опубліковано Vasyl Mokan - public page Середа, 16 вересня 2020 р.

Нагадаємо, у суботу, 12 вересня голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко заявив, що йде у відставку через "позбавлення впливу на кадрову політику".

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Кабмін звільнення Прокопенко Андрій Чернігів Чернігівська область ОДА голова
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