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12 вересня 2020, 17:07 7

Голова Чернігівської ОДА заявив, що йде у відставку

12 вересня 2020, 17:07 7
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Він написав відповідну заяву
Він написав відповідну заяву
Фото: Facebook
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Голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко заявив, що йде у відставку через "позбавлення впливу на кадрову політику".

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Хочу повідомити вам важливу інформацію, яку хотів би щоб ви дізналися саме від мене. Я подав заяву про відставку з посади голови Чернігівської ОДА. Основна причина – це те, що я фактично позбавлений впливу на кадрову політику та формування складу кандидатів до обласної ради”, - написав чиновник.

За його словами, "голова ОДА без своїх депутатів в обласній раді – це слабкий голова ОДА”, і він не зможе реалізовувати стратегію розвитку регіону.

Прокопенко додав, що без цього його робота не має сенсу.

Він подякував усім за спільну роботу, а також прозвітував про зроблене за період перебування на посаді.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що голова Чернігівської ОДА судитиметься з нардепом Поляковим, приводом позову став допис Полякова у телеграм-каналі.

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